Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которыми 7000 километров они встретились через 4 часа Определи скорость первого самолета если скорость второго 850 километров в час
Математика
Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которыми 7000 километров они встретились через 4 часа Определи скорость первого самолета если скорость второго 850 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900 км/ч. Посчитай по формуле v=s/t, только v возьми как v1+v2, где v2 = 850 км/ч
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