Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которыми 7000 километров они встретились через 4 часа Определи скорость первого самолета если скорость второго 850 километров в час

Математика

Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которыми 7000 километров они встретились через 4 часа Определи скорость первого самолета если скорость второго 850 километров в час

Автор: Гость