Где бы ни проходила наша армия - все одно; люди боятся и белых, и красных не знаю, че??о ожидать. повсюду страх,и надежда,радость и горе. и уже кажется ,что нет той силы ,что вернула бы мир. любая война страшна,но эта еще страш...

Окружающий мир

Где бы ни проходила наша армия - все одно; люди боятся и белых, и красных не знаю, че??о ожидать. повсюду страх,и надежда,радость и горе. и уже кажется ,что нет той силы ,что вернула бы мир. любая война страшна,но эта еще страшнее тем,что...

Автор: Гость