Где бы ни проходила наша армия - все одно; люди боятся и белых, и красных не знаю, че??о ожидать. повсюду страх,и надежда,радость и горе. и уже кажется ,что нет той силы ,что вернула бы мир. любая война страшна,но эта еще страш...

Окружающий мир
Где бы ни проходила наша армия - все одно; люди боятся и белых, и красных не знаю, че??о ожидать. повсюду страх,и надежда,радость и горе. и уже кажется ,что нет той силы ,что вернула бы мир. любая война страшна,но эта еще страшнее тем,что...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди стали холодны и злыми им похер на тебя и на всех остальных , их можно легко подкупить и не успеешь оглянуться как тебя предадут свои же друзья
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