Где и на что расщепляются нуклеиновые кислоты? Какие ферменты участвуют? Какова с??еда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?

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Расщепляются в тонкой кишке на пуриновые и пиримидиновые азотистые основания, мононуклеотиды и нуклеозиды; участвуют ферменты такие как ДНКазы и РНКазы; среда щелочная; всасываются в желудочно-кишечном тракте