Короткое сообщение о акуле

География
Короткое сообщение о акуле
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Автор: Гость
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Гость:
Обитают эти рыбы в морях или океанах. Они плавают на большой глубине и на поверхности. Но могут плавать на глубине 2 тысячи метров. Всего три вида неопасных для человека акул - большеротая, китовая и гигантская. Скелет акулы не содержит костей, в отличие от других рыб. Чешуя состоит из ромбиков с зубчиками, по своему строению и прочности чешуя близка к строению зубов. Зубы и челюсти разных видов очень различаются. Например, зубы тигровой акулы имеют вид конусов, очень острых. Они сидят на верхней и нижней челюстях. У тех рыб, которые питаются планктоном, зубы очень мелкие - 3-5 миллиметров. Виды рыб отличаются не только зубами, но и хвостовым плавником у одних хвостовой плавник имеет одинаковые лопасти, у других одна лопасть больше, а другая меньше. Эти рыбы хорошо чувствуют запахи. У них есть ноздри, которые имеют вид небольших мешочков на морде. Особенно хорошо они чувствуют запах крови. Дышат эти рыбы жабрами, выделяя кислород, содержащийся в воде. Глаза у них тоже имеют особенности, у них есть отражающий слой, который отражает свет, уже прошедший через сетчатку глаза, обратно в глаз. Это дает возможность еще раз воздействовать на рецепторы глаза, острота зрения повышается при плохой освещенности.Зрение становиться в 10 раз острее человеческого.  Слух тоже уникальный, он улавливает низкие звуки, инфразвуки и иные сообщения, которые не улавливают люди и многие другие животные. 

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