Согласны ли вы с мнением,что человек учится на протяжении всей жизни?
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Согласны ли вы с мнением,что человек учится на протяжении всей жизни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, ведь, когда мы допускаем ошибки, мы на них учимся. С рождения мы учимся жить. Про учебу молчу, так как и так тут ясно.
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