Придумай всё о Марте.Какие праздники,возможно старинные традиции,может почему Ма??т так назвали И так далее .Можете придумать свои темы.Их может быть несколько.
Окружающий мир
Придумай всё о Марте.Какие праздники,возможно старинные традиции,может почему Ма??т так назвали И так далее .Можете придумать свои темы.Их может быть несколько.
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Гость:
Мне кажется просто март это такая пора когда всё хорошо и во время марта происходят хорошии праздники
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