Подбросили 4 монеты. Какой шанс что выпадет 4 гербы
Алгебра
Подбросили 4 монеты. Какой шанс что выпадет 4 гербы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 4 монеты брошены
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