Подбросили 4 монеты. Какой шанс что выпадет 4 гербы

Алгебра
Подбросили 4 монеты. Какой шанс что выпадет 4 гербы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 4 монеты брошены
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Укажите координаты вершины ,уравнение оси симметрии параболы,координаты точек пересечения параболы с осями кординат ,если парабола график функции ...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!! + 50 баллов, если все задания.
Ответить
Математика
(3х²-5х+4)+(5х²+7х-8)
Ответить
Физика
Пустой вагон массой 20 т наезжает на покоящийся груженый вагон массой 60 т и сцепляется с ним. После сцепки вагоны движутся со скоростью 1 м/с. Как...
Ответить
Русский язык
Как правильно проставить знаки препинания в вопросе и ответе?- Что делает? Отправляется в полет.
Ответить