История про букву Э(недлинную,но содержательную)

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У этого термина существуют и другие значения, см. Э (значения). Э, э (русские названия: э или э оборо́тное) — 31-я буква русского и 30-я буква белорусского кириллических алфавитов; в других современных славянских кириллических алфавитах не используется (в украинском роль пары Э/Е играет Е/Є). Используется также в некоторых алфавитах неславянских языков (в узбекском). Считается[кем?] заимствованной глаголической формой буквы «есть» (Е), которая выглядит как и обозначает нейотированный звук. В кириллице знак Э уже используется как минимум с XIV века[1], а самые ранние случаи использования Э, согласно указаниям палеографа Карского Е. Ф., относятся к XIIIв. Позднее, он многократно встречается в рукописном Познанском сборнике[2], списанном (за исключением более поздних последних страниц) в конце XVI века[3] (в таких словах как «цэсар», «рыцэр» и т. д.). Встречается она и в московском 1648 года издании грамматики Смотрицкого[4]: этѷмоло́гїа[5], причём для Э была изготовлена особая литера, а не перевёрнута существующая. Официально в алфавит буква Э включена в 1708 году при создании гражданского шрифта, унаследовав позицию между Ѣ и Ю, на которую в церковнославянских учебных азбуках порой ставили вариант Є буквы Е, обычно имевший, впрочем, как раз противоположное звуковое значение. В сербском варианте гражданского алфавита знаки Э и Є были взаимозаменимы (первоначально чаще использовалось Э, позже наоборот) и имели значение йотированного звука; оба упразднены в середине XIX века реформой Вука Караджича. (я уже это делал !!!)