Обладают ли фотоны зарядом ????
Физика
Обладают ли фотоны зарядом ????
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Гость:
Нет.Тогда тогда свет можно было бы отклонять электрическим и магнитным полем
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