17. Запишите 7,2 в виде суммы таких двух чисел, одно из которых составляет ⅔ второго.
Математика
17. Запишите 7,2 в виде суммы таких двух чисел, одно из которых составляет ⅔ второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"сумма из двух чисел" предположим что одно из них - Х, тогда второе "составляет ⅔ второго" значит 2/3Х и их сумма =7,2 Х+2/3Х=7,2 3/3Х+2/3Х=7,2 5/3Х=7,2 Х=7,2х3/5=4,32 второе 2/3Х=2/3х4,32=2,88
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