Где наибольшее количество осадков выпадает в России

География
Где наибольшее количество осадков выпадает в России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое количество осадков в России выпадает в Краснодарском крае(зона умеренного климата). Ближе к Сочи. Самым влажным местом в России считается район города Ачишко. Там выпадает осадков до 3200 мм в год.
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