Где находится самая высокая гора в России- Эльбрус? 1) на Урале 2) на Камчатке 3) н?? Кавказе 4) на Алтае Помогите

Окружающий мир
Где находится самая высокая гора в России- Эльбрус? 1) на Урале 2) на Камчатке 3) н?? Кавказе 4) на Алтае Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора Эльбрус находится на кавказе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ум и разум это синонимы . из огоня да в полымя это синонимы?
Ответить
Русский язык
Придумать родственные слова со словом писать.придумать предложения со словами?Дюймовочка,Андерсен,Венера,Ярославль, Коллектив
Ответить
Русский язык
КАК ПИШЕТСЯ : ВИЛАСЬ ИЛИ ВЕЛАСЬ ( ДОРОГА), (УДАРЕНИЕ НА ВТОРОЙ СЛОГ)
Ответить
Русский язык
Сочинение (что сказала мама)с прямой речьюСОДЕРЖАНИЕ:Сочинение напиши небольшое ??очинение на тему : Что сказала мама.Расскажи каку-нибудь историю ...
Ответить
Математика
Вычисли площадь прямоугольника со сторонами 5 см и 6 см
Ответить