Где находится самая высокая гора в России- Эльбрус? 1) на Урале 2) на Камчатке 3) н?? Кавказе 4) на Алтае Помогите
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Где находится самая высокая гора в России- Эльбрус? 1) на Урале 2) на Камчатке 3) н?? Кавказе 4) на Алтае Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора Эльбрус находится на кавказе
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