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Где образовались высокие горы, и эра
География
Где образовались высокие горы, и эра
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Гость:
Горы Гималаи, мезозойская эра
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