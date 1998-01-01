Объяснить размещение полезных ископаемых воронежской области

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Полезные ископаемые кристаллического фундамента.В докембрийском фундаменте Воронежского края, который в отличие от Карело-Кольского региона, повсеместно перекрыт осадочным чехлом различной мощности, комплексными геолого-геофизическими исследованиями и ограниченным количеством буровых скважин выявлены месторождения и разномасштабные проявления редких земель, урана, тория, полиметаллов, никеля, кобальта, меди, металлов платиновой группы (палладий, платина, иридий, родий, рутений, осмий), золота, ртути, серебра, теллура, вольфрама, молибдена, германия, галлия, флюорита, графита, драгоценных и поделочных камней.В 70-80е годы 20 века в докембрийском фундаменте области было выявлено пять сульфидных платиноидно-медно-никелевых месторождений: Еланское, Елкинское, Юбилейное, Подколодновское, Нижнемамонское. Разработка этих месторождений требует дальнейшего изучения и масштабной подготовки.Павловское месторождение гранитов, находящее в 15 км на юго-восток от города Павловск, вскрыто карьером, работающим с 1976 года. Горно-обогатительный комбинат, работающий при карьере производит высококачественные строительные материалы: щебень различной фракции и отсев в общем количестве до 8 млн. м³ в год. Полезные ископаемые осадочного чехла.Среди отложений девонского периода встречается камнесамоцветное сырье: кристаллы белого кварцита, коричневого сфалерита, барита.Латненское месторождение огнеупорных глин, находящееся в 15 км к западу от Воронежа, эксплуатируется с 1900 годов. Здесь добываются глины для производства керамики и огнеупорных изделий.Каолиновое сырье используется в бумажной и резиновой промышленности. Сейчас большая часть этого ресурса завозится с Украины. Песчано-каолиновая мамонская толща на юго-востоке Воронежской области – источник каолиновый глин в которых Россия испытывает дефицит. Дальнейшая разработка этого месторождения сможет обеспечить потребности страны.Использование бентонитовых глин во многих отраслях промышленности основано на свойствах монтмориллонита, входящего в состав этих глин. В Воронежской области с 1998 года разрабатывается Никольское месторождение бентонитовых глин.Байгоровское месторождение керамических глин, находящееся в Верхнехавском районе разведано в 1990 годах. Оно представляет собой пойменные глины бледно-зеленого цвета.Воронежская область очень богата карбонатным сырьем. Породы верхнего мела представляют собой почти чистый белый писчий мел, который используется для производства цемента, извести, каустической и кальцинированной соды, в резиновой, бумажной, лакокрасочной, комбикормовой промышленности, для производства пластмасс.Сейчас на территории Воронежской области существует 12 месторождений мела: Крупенниковское, Хохольское, Коротоякское, Копанищенское, Откосинское, Острогожское, Шестаковское, Бутурлиновское, Калачеевское, Россошанское, Подгоренское. 3 мел-мергельных месторождения: Сагуновское, Россошанское и Подгоренское. Из них разрабатывается 7 месторождений.В Воронежской области многочисленны месторождения и карьеры по добыче строительных песков. Самые крупные из них Малышовское, Семилукское, месторождения около сел Горожанка, Рыкань, Новоживотинное, месторождение южнее г. Борисоглебска.На северо-западе Воронежской области известны месторождения кремнистых пород применяемых для получения трепельного гравия и светложгущегося кирпича.К агрорудам относятся фосфориты, микроэлементы и глаукониты. Промышленная разработка воронежских фосфоритов в настоящее время нерентабельна.В настоящее время разведано три месторождения глинистых охр: Бутурлиновское, Журавское и Рудаевское. Пигментом охр служит гетит, придающий золотисто-желтую окраску.Также в осадочном чехле Воронежской области имеются проявления интерметаллидов, золота, алмазов.