Оксана испекла 45 пирожков из них 4/9 составляли пирожки с вишнями. Сколько пирожков с вишнями и спекла Оксана?

Математика

Оксана испекла 45 пирожков из них 4/9 составляли пирожки с вишнями. Сколько пирожков с вишнями и спекла Оксана?

Автор: Гость