Оксана испекла 45 пирожков из них 4/9 составляли пирожки с вишнями. Сколько пирожков с вишнями и спекла Оксана?

Математика
Оксана испекла 45 пирожков из них 4/9 составляли пирожки с вишнями. Сколько пирожков с вишнями и спекла Оксана?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:9*4=20(п)- с вишнями.
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