За неделю собрали 6500 кг винограда,из которых 650 кг передали в детский сад, остальное виноград отправили в город в ящиках.Сколько ящиков с виноградом отправили в город,если в каждом ящике было 13 когда винограда?

Математика

За неделю собрали 6500 кг винограда,из которых 650 кг передали в детский сад, остальное виноград отправили в город в ящиках.Сколько ящиков с виноградом отправили в город,если в каждом ящике было 13 когда винограда?

Автор: Гость