За неделю собрали 6500 кг винограда,из которых 650 кг передали в детский сад, остальное виноград отправили в город в ящиках.Сколько ящиков с виноградом отправили в город,если в каждом ящике было 13 когда винограда?

Математика
За неделю собрали 6500 кг винограда,из которых 650 кг передали в детский сад, остальное виноград отправили в город в ящиках.Сколько ящиков с виноградом отправили в город,если в каждом ящике было 13 когда винограда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6500:13=500 - всего ящиков 650:13=50 - ящиков в дет. сад 500-50=450 - ящиков в городе
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