Опишите характер Золушки из книги Шарль Перро,выделите в ее характере главные качества.

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Опишите характер Золушки из книги Шарль Перро,выделите в ее характере главные качества.
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Автор: Гость
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Гость:
Добрая, трудолюбивая девушка которая мечтает сходить на бал 
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