Морфологический разбор слов: видимые , касаясь , стоят.
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Морфологический разбор слов: видимые , касаясь , стоят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимые-прил.(какие?) 1)Начальная форма-видимый 2)Именительный падеж,единственное число,мужской род,качественное 3)определение. Касаясь-деепричастие.(что делая?) 1)Начальная форма-касаясь 2)Настоящее время,непереходный,несовершенный вид 3)дополнение. Стоят-глагол.(что делают?) 1)начальная форма-стоять 2)несовершенный вид,непереходный,2 спряжение, невозвратный,изъявительное,единственное число,прошедшее время,2 лицо. 3)сказуемое.
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