Турист проехал 72 км на велосипеде, на самолете он проделал путь в 13 раз больше ,чем на велосипеде, остальной путь он проехал на автобусе. Всего он прошел 1063км. Сколько километров он проехал на автобусе?

Математика
Турист проехал 72 км на велосипеде, на самолете он проделал путь в 13 раз больше ,чем на велосипеде, остальной путь он проехал на автобусе. Всего он прошел 1063км. Сколько километров он проехал на автобусе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72·13 = 936 (км) - путь на  самолёте. 2) 72 + 936 = 1008 (км) -путь на велосипеде и самолёте. 3) 1063 -1008 = 55 (км) Ответ: 55 км турист проехал на автобусе. 
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