ПОМОИТЕ С МАТЕМАТИКОЙ ААААААААА
Математика
ПОМОИТЕ С МАТЕМАТИКОЙ ААААААААА
Ответ(ы) на вопрос:
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3/4-1/5=0,75-0,2=0,55 2/3-4/7=14/21-12/21=2/21 1/11+1/2=2/22+11/22=13/22 1/2+8/13=13/26+16/26=29/26=1 целая 3/26 5/10+1/3=1/2+1/3=3/6+2/6=5/6 2/3-1/4=8/12-3/12=5/12 0,7+0,8=0,15 0,75-0,2=0,55 0,44+0,4=0,84 7/34+1/17=7/34+2/34=9/34 13/20+17/30=39/60+34/60=73/60=1 целая 13/60 15/28+25/42=45/84+50/84=95/84=1 целая 11/84
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