В якому році розпочалося завоювання держави ацтеків?

История
В якому році розпочалося завоювання держави ацтеків?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 квітня 1519 почалося завоювання ацтеків
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