В якому році розпочалося завоювання держави ацтеків?
История
В якому році розпочалося завоювання держави ацтеків?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 квітня 1519 почалося завоювання ацтеків
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Турист проехал 72 км на велосипеде, на самолете он проделал путь в 13 раз больше ,чем на велосипеде, остальной путь он проехал на автобусе. Всего о...
Математика
История
По какому признаку образованы ряда. 1) Митрополит,епископ,архиепископ- 2) Монахи,игумен, кельи- 3) Антоний и Феодосий Печерские, князь Бор...
Английский язык