Переведите плиииииииииз))

Гость: Гость:

(J)-Катя, у меня вопрос. Можешь помочь? (K)- Да, конечно. (J)- Что такое дача? (K)- О, дача это обычно кусочек земли с домиком, где люди выращивают овощи и фрукты. (J)- у тебя она есть? (K)- Да, у моих родителей. (J)- Ты проводишь каникулы на даче? (K)- Обычно, да. Но каждый год это скучно. В этом году я была в лагере на море, В Сочи. (J)- Я знаю, что за город. Город олимпийских зимних игр. (K)- Да, правильно. (J)- Тебе понравилось? (K)- Да было жарко и солнечно, я много загорала, плавала в море и играла с друзьями. Каждый день были спортивные конкурсы и популярные уличные игры. (J)- классно. Я тоже хочу провести лето на море.