Вася записал подряд все числа от 5 до 105 Сколько времени понадобилось Вася чтобы записать эти цифры если на запись каждой цифры расходятся 1 секунда

Математика

Вася записал подряд все числа от 5 до 105 Сколько времени понадобилось Вася чтобы записать эти цифры если на запись каждой цифры расходятся 1 секунда

Автор: Гость