Вася записал подряд все числа от 5 до 105 Сколько времени понадобилось Вася чтобы записать эти цифры если на запись каждой цифры расходятся 1 секунда

Математика
Вася записал подряд все числа от 5 до 105 Сколько времени понадобилось Вася чтобы записать эти цифры если на запись каждой цифры расходятся 1 секунда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105- 5 = 100( секунд) понадобилось Васи чтобы записать все цифры от5 до 105
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