Мен сен сиз ол слово дос

Қазақ тiлi
Мен сен сиз ол слово дос
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен дос сен дос сіз дос ол дос менің досЫМ сенің досЫМ сіздің досЫЗ ол дос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За неделю собрали 6500 кг винограда,из которых 650 кг передали в детский сад, остальное виноград отправили в город в ящиках.Сколько ящиков с виногр...
Ответить
Русский язык
Опишите характер Золушки из книги Шарль Перро,выделите в ее характере главные качества.
Ответить
Математика
постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50 градусов угол второго сектора в 2 раза больше угла первого сектор...
Ответить
Математика
Подскажите. Как называется сундук для исчезновения людей?
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слов: видимые , касаясь , стоят.
Ответить