Мен сен сиз ол слово дос
Қазақ тiлi
Мен сен сиз ол слово дос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен дос сен дос сіз дос ол дос менің досЫМ сенің досЫМ сіздің досЫЗ ол дос
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