X: 2⁴=2² x× 3^5 =3^8 4^6×X=4^8 помогите!!
Алгебра
X: 2⁴=2² x× 3^5 =3^8 4^6×X=4^8 помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь почерк понятен)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася записал подряд все числа от 5 до 105 Сколько времени понадобилось Вася чтобы записать эти цифры если на запись каждой цифры расходятся 1 секунда
Английский язык
Қазақ тiлi
Математика
За неделю собрали 6500 кг винограда,из которых 650 кг передали в детский сад, остальное виноград отправили в город в ящиках.Сколько ящиков с виногр...