Складіть будьласка відгук на прочитану баладу Р.Л.Стівенсона "Вересовий трунок"

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Мені дуже сподобалась балада "Вересовий трунок". Мабуть кожен хто її читав був вражений нею. Саме більше мені сподобалась любов до Батьківщини старого пикта. Він не пожалів свого сина та послав його на смерть. В наш час немає таких патріотів,а якщо і є то дуже мало.