Упражнение номер 3 (по фотке)
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Упражнение номер 3 (по фотке)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-garden 2-clown 3- he was playing in football 4-the pictures 6-lessons
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