Упражнение номер 3 (по фотке)

Английский язык
Упражнение номер 3 (по фотке)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-garden 2-clown 3- he was playing in football 4-the pictures  6-lessons
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите пожалуста....
Ответить
Математика
Оксана испекла 45 пирожков из них 4/9 составляли пирожки с вишнями. Сколько пирожков с вишнями и спекла Оксана?
Ответить
Алгебра
X: 2⁴=2² x× 3^5 =3^8 4^6×X=4^8 помогите!!
Ответить
Математика
Вася записал подряд все числа от 5 до 105 Сколько времени понадобилось Вася чтобы записать эти цифры если на запись каждой цифры расходятся 1 секунда
Ответить
Английский язык
Скажте дни недели по англ. яз. по порядку
Ответить