Где образуется Перуанское течение?
География
Где образуется Перуанское течение?
Ответ(ы) на вопрос:
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Перуа́нское тече́ние ( течение Гумбольдта) — холодное поверхностное течение в Тихом океане, представляющее собой ветвь Антарктического циркумполярного течения. Движется с юга на север между 45° и 4° южной широты вдоль западных берегов Перу и Чили.
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