Где правило нахождения числ,стоящего в средней клетке первой строки,и по этому пр??вилу вставите в пустую клетку пропущенное число
Математика
Где правило нахождения числ,стоящего в средней клетке первой строки,и по этому пр??вилу вставите в пустую клетку пропущенное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+12=31 46-17=29 57/19=3 ОТВЕТ 19 31 12,16 28 46,57 3 19 в случае а, число посередине это сумма крайних. в случае б это разность крайних. в случае в это отношение крайних. решение :
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