Где содержится больше молекул в 44 г Карбон (IV) оксида или в 44,8 его при нормальных ксловиях?

Химия
Где содержится больше молекул в 44 г Карбон (IV) оксида или в 44,8 его при нормальных ксловиях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(CO2)1 = n(CO2)1 * Na N(CO2)2 = n(CO2)2 * Na (Na - число Авогадро, N с индексом а) Значит, чтобы сравнить количество молекул СО2, достаточно сравнить количество вещества в обоих случаях. n(CO2)1 = m/M = 44 г : 44 г/моль = 1 моль n(CO2)2 = V/Vm = 44.8 л : 22,4 л/моль = 2 моль Значит, больше молекул в 44,8 л СО2 (н.у.)
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