Помогите 4класс составь выражение,для вычисления которого надо выполнить (по порядку)вычитание,деление,сложение.

Математика
Помогите 4класс составь выражение,для вычисления которого надо выполнить (по порядку)вычитание,деление,сложение.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-2:2+3 2:2=1 4-1=3 3+3=6
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