Помогите 4класс составь выражение,для вычисления которого надо выполнить (по порядку)вычитание,деление,сложение.
Математика
Помогите 4класс составь выражение,для вычисления которого надо выполнить (по порядку)вычитание,деление,сложение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-2:2+3 2:2=1 4-1=3 3+3=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика
Геометрия
Помогите пожалуйста: Три точки K M P лежат на одной прямой. Известно , что KP=19см PM=27см. Какой может быть длина отрезка KM?
Английский язык