Помогите 4класс составь выражение,для вычисления которого надо выполнить (по порядку)вычитание,деление,сложение.

Математика

Помогите 4класс составь выражение,для вычисления которого надо выполнить (по порядку)вычитание,деление,сложение.

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