Помогите пожалуйста: Три точки K M P лежат на одной прямой. Известно , что KP=19см PM=27см. Какой может быть длина отрезка KM?

Геометрия
Помогите пожалуйста: Три точки K M P лежат на одной прямой. Известно , что KP=19см PM=27см. Какой может быть длина отрезка KM?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положение точек на прямой : ___.К______.Р______.М КМ=КР+РМ КМ=19+27=46 см
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