Помогите пожалуйста: Три точки K M P лежат на одной прямой. Известно , что KP=19см PM=27см. Какой может быть длина отрезка KM?

Геометрия

Помогите пожалуйста: Три точки K M P лежат на одной прямой. Известно , что KP=19см PM=27см. Какой может быть длина отрезка KM?

Автор: Гость