Напиши форму прошедшего времени правильных глаголов

Английский язык
Напиши форму прошедшего времени правильных глаголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Called. asked.answered.
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