Выпишите из стихотворения эпитеты и сравнения стихотворения Пушкина няне
Литература
Выпишите из стихотворения эпитеты и сравнения стихотворения Пушкина няне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты: суровых, дряхлая, сосновых, наморщенных, чёрный, отдалённый. Сравнения: будто на часах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?
Английский язык
Русский язык
Запиши пары слов в таком порядке: 1. родственные слова; 2.формы одного и того же слова. еловый- ельник, дождик-дождиком, трава- травушка, жёлтый- ж...