Выпишите из стихотворения эпитеты и сравнения стихотворения Пушкина няне

Литература
Выпишите из стихотворения эпитеты и сравнения стихотворения Пушкина няне
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Гость:
Эпитеты: суровых, дряхлая, сосновых, наморщенных, чёрный, отдалённый. Сравнения: будто на часах
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