Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?

Математика

Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?

Автор: Гость