Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?
Математика
Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница в количестве коробок 25-20=5 шт, разница в весе = 500 гр. 500/5 = 100 гр - вес 1 коробки
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