Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?

Математика
Масса 20 одинаковых коробок с конфетами на 500 гр меньше чем масса 25 таких же коробок. какова масса одной такой коробки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница в количестве коробок 25-20=5 шт, разница в весе = 500 гр. 500/5 = 100 гр - вес 1 коробки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Составить мини сочинение на тему << География древняя и современная наука>>
Ответить
Английский язык
К.р помогите плееееееееееесссмсс
Ответить
Русский язык
Запиши пары слов в таком порядке: 1. родственные слова; 2.формы одного и того же слова. еловый- ельник, дождик-дождиком, трава- травушка, жёлтый- ж...
Ответить
Алгебра
16а8b4/40a3b7 ребзяяяя срочнооооо
Ответить
Математика
386×29-386-386×18 найдите значение выражения распишите решение
Ответить