Гоночный автомобиль за 10 мин проежает путиь , равный 50 км. Определите его среднюю скорость
Физика
Гоночный автомобиль за 10 мин проежает путиь , равный 50 км. Определите его среднюю скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=50000 м t=600 c V-? V=S/t V=5000/600=83.33 м/с
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