Генетика что такое и что обазначаеть
Биология
Генетика что такое и что обазначаеть
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Гене́тика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. В зависимости от объекта исследования классифицируют генетику растений, животных, микроорганизмов, человека и другие; в зависимости от используемых методов других дисциплин .
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