Определите давление, оказываемое на дорогу автомобилем массой 1,5 т, если площадь соприкосновения его шин с асфальтом равна 6.

Физика
Определите давление, оказываемое на дорогу автомобилем массой 1,5 т, если площадь соприкосновения его шин с асфальтом равна 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = F/S F= mg S = 4S1 S1 - одно колесо F = 1,5 * 10^3 * 10 = 15 * 10^3 H S = 4 * 0,06 = 0,24 м P = 15 * 10^3 / 0,24 = 62,5 * 10^3 Па = 62,5 кПа 
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