Определите давление, оказываемое на дорогу автомобилем массой 1,5 т, если площадь соприкосновения его шин с асфальтом равна 6.

Физика

Определите давление, оказываемое на дорогу автомобилем массой 1,5 т, если площадь соприкосновения его шин с асфальтом равна 6.

Автор: Гость