Геологи прошли маршрут длиной 75 км в первый день они прошли 3/ 25 всего маршрута а во второй 4 /25 всего маршрута какой путь прошли геологи за эти два дня решите задачу двумя способами

Гость: Гость:

1 способ: 1) найдем сколько км геологи прошли за первый день: 75 * 3/25 = 9 км 2) найдем сколько км геологи прошли во второй день: 75 * 4/25 = 12 км 3) найдем сколько км они прошли за два дня 9 +12 = 21 км 2 способ 1) найдем какую часть пути прошли геологи за два дня: 3/25 + 4/25 = 7/25 2) Найдем сколько это составляет километров: 75 * 7/25 = 21 км