Геометрическая прогрессия n=11, q=2, Sn=1023,5; Найти первый и n-й член прогрессии.

Алгебра
Геометрическая прогрессия n=11, q=2, Sn=1023,5; Найти первый и n-й член прогрессии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула для вычисления суммы n-первых членов геометрической прогрессии:                             S(11) = b(1)(q^n-1)/q-1 Выразим отсюда b(1) поэтапно: b(1)(q^n-1) = S(11)(q-1) b(1) = (S(11)(q-1))/(q^n-1) = 1023.5/2^11 - 1 = 1023.5/2048-1 = 1023.5/2047 = 0.5 2)Теперь найду n-ый член(то есть 11-ый): b(11) = b1q^10 = 0.5 * 1024 = 512 - это n-ый член. Задача решена )
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