ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС\\\ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС. Стороны прямоугольника равны 12 и 16 см. Точка пространства удаленная от всех вершин прямоугольника на 26 см. Найдите расстояние от данной точки до плоскости прямоугольника.\\\ Cторон...

Геометрия

ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС\\\ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС. Стороны прямоугольника равны 12 и 16 см. Точка пространства удаленная от всех вершин прямоугольника на 26 см. Найдите расстояние от данной точки до плоскости прямоугольника.\\\ Cторони прямокутника дорівнюють 12 і 16 см. Точка простору віддалена від усіх вершин прямокутника на 26 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини прямокутника.

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