ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС\\\ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС. Стороны прямоугольника равны 12 и 16 см. Точка пространства удаленная от всех вершин прямоугольника на 26 см. Найдите расстояние от данной точки до плоскости прямоугольника.\\\ Cторон...

Геометрия
ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС\\\ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС. Стороны прямоугольника равны 12 и 16 см. Точка пространства удаленная от всех вершин прямоугольника на 26 см. Найдите расстояние от данной точки до плоскости прямоугольника.\\\ Cторони прямокутника дорівнюють 12 і 16 см. Точка простору віддалена від усіх вершин прямокутника на 26 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини прямокутника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина диагонали основания равна ( 16^2  + 12^2 ) \ 2 = 10. Тогда по т.Пифагора из тр-ка SOC: высота SO = 26^2 - 10^2 = 24.
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