Образ України у творчості Тараса Григоровича Шевченка?твір

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Тарас Григорович Шевченко український письменник який був справжнім патріотом своєї України.У своїй творчості він прославляв Україну.Всі були вражені такою відданістю своїй країні. Україна—найпрекрасніша і найбагатша країна на добрих людей. Вона ніби мати, яка зростила усіх нас.Її лани,поля,небо,вони найрідніші кожному українцю. Тарас Шевченко передавав у своїх віршах її велич,її непереборну красу,і бажання жити краще.Вона ніколи не стане на коліна перед ворогом,адже разом ми сильні.Ми українці!і маємо пишатись цим! Українські письменники повністю віддались своїй країні,і свою творчість присвятили їй. Пишаймося ними,адже вони любили Україну,і не продали її,вони були з нею в найгірші моменти свого життя .За це і шануймо їх .