Запишите в виде смешанных дробей. 24\7= 91\16= 303\84=

Математика
Запишите в виде смешанных дробей. 24\7= 91\16= 303\84=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/7=3 целых 3/7 91/16=5 целых 11/16 303/84=3 целых 51/84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинение на тему "Там.где ты стоишь,там и поле Куликово".Дам 20 б??ллов
Ответить
Математика
В волшебной пещере Алладин нашел сундук с сокровищами, в котором перстней было на 185 больше, чем браслетов. Ещё известно, что перстней было в 6 ра...
Ответить
Русский язык
Соедените приставки,корни суффиксы и окончания так,что бы получилось 20 слов. при??тавки : по-,пере-,за-,под-,с-,рас-,при-. корни : -цвет-,-г...
Ответить
Математика
0,432|0,24 | плиз решите деление а
Ответить
Математика
из чисел 0;-1;-2;-3 выберите корни уравнения х²+3х=-2
Ответить