Запишите в виде смешанных дробей. 24\7= 91\16= 303\84=
Математика
Запишите в виде смешанных дробей. 24\7= 91\16= 303\84=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/7=3 целых 3/7 91/16=5 целых 11/16 303/84=3 целых 51/84
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