Помогите написать сочинение на тему "Там.где ты стоишь,там и поле Куликово".Дам 20 б??ллов

Гость: Гость:

Юшка- человек с редким даром -умением любить людей. Он простой, доверчивый, добрый и заботливый.А как он умеет наслаждаться жизнью!Многие бы этому поучились. Он восхищается природой, нежен к цветкам,к растениям, он вдыхает их аромат и радуется каждому новому дню. Хотя жизнь у него и не самая легкая. Его болезнь заставляет его страдать.Чахотка выматывает все силы. Но он верит в доброту. поднимает букашек,жучков и бабочек с земли, которые уже были мертвы, и проникается к ним особым сожалением, он словно видит в них похожую одинокую и осиротевшую душу. Юшка- герой этого превосходного произведения Платонова А.П. , близок мне и я ему очень сочувствую. мне нравится в нем стремление к жизни, борьба каждодневная с недугом и надежда. Он не похож на всех окружающих, именно поэтому, они его не понимают и смеются над ним, не воспринимая его серьезно. Сам Юшка не испытывает ненависти, злости к людям, он нежен и добр к ним,хотя всю жизнь терпит над собой издевательства, унижения, усмешки и оскорбления от других. Его наивность просто восхитительна. Юшка жалок для окружающих, но я вижу в нем огромную силу любви и молчаливого терпения. Выполняя свою работу-помощника кузнеца, он трудится очень стараясь, вкладывая в работу все свое сердце. Его незаметный для других людей ,труд, очень важен для него самого. Он так тщательно выполняет всякую мелкую работу, что радуется даже этому. Мне его искренне жаль и я проникся к нему глубоким чувством любви и сострадания. Люди просто не понимали,как он для них много делал и как он был важен и ценен. в конце произведения ,Юшка умирает .Но он останется в памяти всех людей,кто имеет душу, кто читая про него, понимает, что всякий человек необходим для других. И всякий равен другому. Не зачем обижать ущербных и больных людей, унижать их и проявлять нетерпимость. Я хочу,чтобы этот рассказ прочитали все люди Земли, и стали хоть чуточку добрее.