из чисел 0;-1;-2;-3 выберите корни уравнения х²+3х=-2
Математика
из чисел 0;-1;-2;-3 выберите корни уравнения х²+3х=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2 + 3x + 2 = 0 (x + 1)*(x + 2) = 0 x1= -1 x2 = -2
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