История 7 1762-1796 Восстановите последовательность событий (ответ запишите шифрог??аммой: дгвба) а) губернская реформа б) присоединение Крыма к России в) Жалованная грамота дворянству г) поход восставших под предводитель...
История
История 7 1762-1796 Восстановите последовательность событий (ответ запишите шифрог??аммой: дгвба) а) губернская реформа б) присоединение Крыма к России в) Жалованная грамота дворянству г) поход восставших под предводительством Е.И.Пугачева к Оренбургу д) штурм Измаила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Губернская реформа 1775 присоединение Крыма к России 1783 Жалованная грамота дворянству 1785 поход восставших под предводительством Е.И.Пугачева к Оренбургу 1774 штурм Измаила 1790 ответ : агбвд
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