История 7 1762-1796 Восстановите последовательность событий (ответ запишите шифрог??аммой: дгвба) а) губернская реформа б) присоединение Крыма к России в) Жалованная грамота дворянству г) поход восставших под предводитель...

История

История 7 1762-1796 Восстановите последовательность событий (ответ запишите шифрог??аммой: дгвба) а) губернская реформа б) присоединение Крыма к России в) Жалованная грамота дворянству г) поход восставших под предводительством Е.И.Пугачева к Оренбургу д) штурм Измаила

Автор: Гость