История 7 1762-1796 Каковы были итоги работы Уложенной комиссии? А)было выработано н??вое законодательство Российской империи Б)был подготовлен новый проект Основных законов Российской империи, отвергнутый императрицей В)бы...
История
История 7 1762-1796 Каковы были итоги работы Уложенной комиссии? А)было выработано н??вое законодательство Российской империи Б)был подготовлен новый проект Основных законов Российской империи, отвергнутый императрицей В)были созданы органы власти – министерства и департаменты Г)комиссия никаких решений не приняла
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Правильный ответ - Г.........
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