Помогите пожалуйста сделать задачу.В букеты 9 ромашек . их в 3 раза больше, чем васи??ьков. сколькот васильков в букете? Помогите умоляю пожалуйста

Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу.В букеты 9 ромашек . их в 3 раза больше, чем васи??ьков. сколькот васильков в букете? Помогите умоляю пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:3=3 Задача в косвенной форме
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