Помогите пожалуйста сделать задачу.В букеты 9 ромашек . их в 3 раза больше, чем васи??ьков. сколькот васильков в букете? Помогите умоляю пожалуйста

Математика

Помогите пожалуйста сделать задачу.В букеты 9 ромашек . их в 3 раза больше, чем васи??ьков. сколькот васильков в букете? Помогите умоляю пожалуйста

Автор: Гость