Как у вас дела?Ребят подскажите синус сорака пяти оветите скажу спасибо
Алгебра
Как у вас дела?Ребят подскажите синус сорака пяти оветите скажу спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус сорока пяти равен нулю
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