Срочнооо нужна помощь!!!!!!!помогите пожалуйста!!!!!
Русский язык
Срочнооо нужна помощь!!!!!!!помогите пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2 7-1 (предложение видно не все) 8-2 1 предложение простое с деепричастным оборотом (запятая после слова ивы)
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